Стало известно, сколько уклонистов задержали спецслужбы Украины на границе FT: спецслужбы Украины задержали свыше 13,6 тысячи уклонистов на границе страны

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Пограничная служба Украины задержала около 13,6 тысячи человек при попытке пересечь границу, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя ведомства Андрея Демченко. Все они пытались покинуть Украину, чтобы избежать призыва на военную службу. Еще 6,1 тысячи украинцев задержали из-за поддельных документов.

Украина столкнулась с серьезной проблемой коррупции в военкоматах, пишет газета. По ее данным, коррумпированные военкомы продавали уклонистам медицинские справки, освобождающие от призыва. Стоимость таких документов зависела от региона выдачи, однако средняя цена составляет $6 тысяч. Альтернативным вариантом остается бегство за границу, однако многих призывников задерживают сотрудники пограничной службы.

Как сообщалось ранее, украинские пограничники задержали граждан Молдавии, пытавшихся вывезти двух призывников за границу. Они планировали спрятать их под сидениями минивена. За пересечение границы с украинцев взяли $4,5 тысячи. В начале августа по аналогичной схеме пытались покинуть страну еще четыре украинца, однако их остановили в 300 метрах от границы.

На Украине ранее вскрыли масштабную схему уклонения от призыва на военную службу по мобилизации. По данным следствия, фальсификация справок о негодности к службе обходилась уклонистам примерно в 550 тысяч рублей.