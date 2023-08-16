Украинских коммунальщиков могут привлечь к поиску призывников

Фото: Koshmal Victor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Законопроект, наделяющий сотрудников коммунальных служб и домовладельцев правом разносить повестки военнообязанным, внесен в Верховную раду Украины, сообщается в базе парламента страны. Согласно тексту документа, такие лица также могут получить возможность собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на службу.

Инициатором законопроекта стал депутат Рады Георгий Мазурашу. По данным украинских СМИ, документ позволяет сотрудникам коммунальных служб не только раздавать повестки военнообязанным, но и помогать организовать прибытие таких граждан в военный комиссариат.

Отмечается, что законопроектом также предусмотрены меры, которые применяются по отношению к гражданам Украины, не желающим принимать участие в боевых действиях. В частности, предлагается привлекать их к мероприятиям «оборонного характера», которые обеспечивают функционирование экономики страны в сложившихся условиях.

По данным издания Financial Times, Украина столкнулась с серьезной проблемой коррупции в военкоматах. Призывникам предлагается купить справки об освобождении от военной службы стоимостью в $6 тысяч. Альтернативным вариантом остается побег из страны, однако пограничная служба регулярно задерживает уклонистов. Согласно статистике, пограничники задержали уже 13,6 тысячи человек, пытавшихся уклониться от призыва по мобилизации.