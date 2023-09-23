Украинская армия 40 раз за сутки обстреляла территорию ДНР

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР. Украинская армия выпустила 163 боеприпаса по республике, заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии [калибра] 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, — сказано в сообщении.

Горловское направление обстреляли два раза, Ясиноватское — 16 раз. Во всех обстрелах применялись кассетные боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Ясиноватую в ДНР. В результате обстрела пострадали 58-летний мужчина и 45-летняя женщина. Также повреждения получили более 20 единиц коммунальной техники, у большей части автомобилей осколками пробило двигатель.

Корреспондент Евгений Быковский отметил, что местные жители сообщили о большом грохоте во время обстрела, который длился более полутора часов. Пострадала техника коммунальщиков предприятия «Эко-Комфорт-Сервис», которую Ясиноватой передала шефствующая над ним администрация Челябинской области.