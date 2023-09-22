Стало известно имя второго военного, погибшего из-за летчика Кузьминова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-8

Вторым военным, погибшим из-за угнавшего вертолет Ми-8 летчика-предателя Максима Кузьминова, оказался 28-летний бортовой механик Никита Кирьянов, передает RT. Он родом из Алтайского края.

Как сообщает издание, Кирьянов мечтал летать еще с юности, а в старших классах он поступил в местную школу-интернат с первоначальной летной подготовкой. В 2013-м он хотел поступить в Сызранское высшее военное авиационное училище, но не прошел медкомиссию. Позже он попал в военно-воздушную академию в Воронеже.

Он хотел летать, и он стал летать в составе летного экипажа вертолета. Даже если у него были проблемы какие-то, он всё равно о них говорил с улыбкой. У меня перед глазами тот Никита, с которым мы разговаривали. До сих пор не могу поверить, что его больше нет, — сообщил друг военного.

Он считает, что у погибших военных могло не быть с собой оружия, так как Кузьминов на правах командира мог приказать не брать его.

В российском вертолете Ми-8, который был угнан с аэродрома в Курске в начале августа, вместе с пилотом находилось еще два человека. Через некоторое время Главное разведывательное управление Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту.