Как российский Ми-8 угнали на Украину: кто был в экипаже, что с ними стало

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный вертолет Ми-8

В российском вертолете Ми-8, который был угнан с аэродрома в Курске в начале августа, вместе с пилотом находилось еще два человека. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Что случилось с экипажем?

Как вертолет Ми-8 угнали на Украину

В СМИ информация об этом появилась в начале сентября. Однако сам инцидент, по имеющимся данным, мог произойти еще в начале августа. Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. За штурвалом находился российский летчик Максим Кузьминов. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел 9 августа. Через некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

Источник пишет, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос относительно предполагаемого угона вертолета на территорию Украины. По его словам, сам он не располагает сведениями, чтобы комментировать такую информацию.

Что стало с членами экипажа угнанного Ми-8

По информации Telegram-канала Baza, на борту боевой машины также находились выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.

«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — отмечается в публикации.

Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона также заявлял, что Никиту и Хуршеда «ликвидировали».

Baza добавляет, что никому из родственников военных не сообщили об их судьбе после приземления угнанного вертолета. Минобороны России данную ситуацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военный вертолет Ми-8

Какая судьба ждет Кузьминова на Украине

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с MK.RU рассказал, что российский пилот на какое-то время будет нужен Киеву.

«Но, честно говоря, как личность и как специалист он не представляет никакой интеллектуальной или военной ценности. Поэтому не факт, что ему заплатят обещанные деньги и оставят спокойно жить в Незалежной, не исключено, что сами украинцы его просто где-то грохнут, чтобы ничего не платить», — заявил Михайлов.

По его словам, в первое время пилот необходим для пропаганды, а что с ним будет потом, неизвестно.

«Вы же помните историю с советским сотрудником госбезопасности Александром Литвиненко, сбежавшим в Великобританию? Он был элементом пропаганды достаточно продолжительное время, но потом, когда он надоел и британской разведке, и Березовскому, его просто „зачехлили“ — и все. И он исчез», — резюмировал генерал-майор ФСБ.

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