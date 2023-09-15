В российском вертолете Ми-8, который был угнан с аэродрома в Курске в начале августа, вместе с пилотом находилось еще два человека. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Что случилось с экипажем?
Как вертолет Ми-8 угнали на Украину
В СМИ информация об этом появилась в начале сентября. Однако сам инцидент, по имеющимся данным, мог произойти еще в начале августа. Вертолет перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. За штурвалом находился российский летчик Максим Кузьминов. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.
По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел 9 августа. Через некоторое время Главное разведывательное управление (ГУР) Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».
Источник пишет, что Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос относительно предполагаемого угона вертолета на территорию Украины. По его словам, сам он не располагает сведениями, чтобы комментировать такую информацию.
Что стало с членами экипажа угнанного Ми-8
По информации Telegram-канала Baza, на борту боевой машины также находились выпускники Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина и Сызранского летного училища — Никита и Хуршед, фамилии военнослужащих не называются.
«Никита и Хуршед одного возраста с Кузьминовым (пилоту 28 лет). Они служили вместе с ним в Черниговке в Приморском крае. Где сейчас находятся Никита и Хуршед — официально неизвестно», — отмечается в публикации.
Сам Кузьминов на пресс-конференции по случаю угона также заявлял, что Никиту и Хуршеда «ликвидировали».
Baza добавляет, что никому из родственников военных не сообщили об их судьбе после приземления угнанного вертолета. Минобороны России данную ситуацию не комментировало.
Какая судьба ждет Кузьминова на Украине
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов в беседе с MK.RU рассказал, что российский пилот на какое-то время будет нужен Киеву.
«Но, честно говоря, как личность и как специалист он не представляет никакой интеллектуальной или военной ценности. Поэтому не факт, что ему заплатят обещанные деньги и оставят спокойно жить в Незалежной, не исключено, что сами украинцы его просто где-то грохнут, чтобы ничего не платить», — заявил Михайлов.
По его словам, в первое время пилот необходим для пропаганды, а что с ним будет потом, неизвестно.
«Вы же помните историю с советским сотрудником госбезопасности Александром Литвиненко, сбежавшим в Великобританию? Он был элементом пропаганды достаточно продолжительное время, но потом, когда он надоел и британской разведке, и Березовскому, его просто „зачехлили“ — и все. И он исчез», — резюмировал генерал-майор ФСБ.
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