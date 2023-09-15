Названа линейка истребителей, которые КНДР может закупить у России Военэксперт Матвийчук не исключил, что КНДР может закупить у России Су-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КНДР захочет закупить у России многоцелевые сверхманевренные истребители с управляемым вектором тяги Су-35, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также не исключил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время визита в РФ присматривался к самолетам и вертолетам.

Не исключаю, что КНДР захочет закупить у РФ Су-35, почему нет? Южная Корея приобретает у США F-35? Почему Пхеньяну нельзя? Полагаю, что Ким Чен Ын присматривался и к самолетам, и к вертолетам, особенно палубным, морским. Вероятно, речь шла о производстве на территории КНДР, — сказал Матвийчук.

Он отметил, что северокорейский лидер переживает за безопасность своей страны, особенно когда ей угрожают. По словам Матвийчука, у Ким Чен Ына есть все возможности иметь современную армию, но нет технологических и производственных мощностей, чтобы выпускать собственные авиационные средства.

Думаю, у КНДР есть намерения закупить у нас какие-то авиационные средства и, возможно, в перспективе производить их у себя в стране, — предположил эксперт.

15 сентября Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Северокорейского председателя сопровождал глава Минпромторга России Денис Мантуров и глава Хабаровского края Михаил Дягтерев.