Ким Чен Ын посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил российские авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре. Северокорейского председателя сопровождал глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщала пресс-служба правительства РФ.

Мы продемонстрировали лидеру Корейской Народно-Демократической Республики одно из наших ведущих производств авиационной техники. Видим потенциал для кооперации как в области авиастроения, так и в других отраслях — это особенно актуально для достижения стоящих перед нашими странами задач по достижению технологического суверенитета, — говорится в заявлении.

Ким Чен Ын осмотрел производство истребителей и цех сборки самолетов Су-35, а также авиационный комплекс пятого поколения Су-57. Кроме этого, делегации из КНДР показали участки, где ведутся работы по импортозамещенному «Суперджету 100». В конце программы Ким Чен Ын и Мантуров оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя Су-35.

13 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Как отметил российский президент, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.