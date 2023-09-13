Путин раскрыл детали разговора с Ким Чен Ыном Путин заявил, что обсудил с Ким Чен Ыном совместные проекты РФ и КНДР

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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям, передает телеканал «Звезда». Также Путин отметил, что у РФ и КНДР много совместных интересных проектов, в том числе в сфере транспортного сообщения, логистики, возобновлении работы морского порта, а также России есть что предложить Северной Корее в сфере сельского хозяйства.

Начало хорошее, разговор был продуктивен, — заключил Путин.

Также президент России рассказал, что военная часть программы Ким Чен Ына во Владивостоке будет заключаться в демонстрации возможностей Тихоокеанского флота. Лидер КНДР осмотрит несколько объектов Академии наук РФ, которые занимаются биологией моря, а после посетит в Комсомольске-на-Амуре заводы, где производится авиационная техника.

С утра в ходе посещения космодрома Восточный Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных гостей. Он отметил первенство России в покорении космоса. В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Путина, посещение космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике. Он также отметил, что Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.