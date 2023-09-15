Что известно о кораблях, которые получит ВМФ РФ в 2023 году, сколько их

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Ракетный фрегат «Адмирал Головко»

До конца года состав Военно-морского флота России пополнят 12 кораблей, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота. Какие суда будут введены в строй?

Что известно о кораблях, которые получит ВМФ РФ

По словам Шойгу, в эксплуатацию в ближайшее время будут приняты фрегат «Адмирал Головко», ракетная подводная лодка стратегического назначения «Император Александр III» и атомный подводный крейсер «Красноярск».

«Адмирал Головко» — третий корпус проекта 22350. Головной и первый серийный фрегаты «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» проходят службу в составе соединения ракетных кораблей Северного флота. Корабли являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и «Оникс», а также гиперзвуковых ракет «Циркон».

Субмарина «Император Александр III» стала седьмым кораблем проекта 955 и четвертым проекта 955А (09552) «Борей-А». Официальная церемония закладки подводной лодки на стапеле Севмаша состоялась 18 декабря 2015 года под заводским номером 207. На вооружении состоят межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» (16 БРПЛ). Р-30 «Булава» (SS-NX-30), по разным данным, способна нести от 6 до 10 ядерных блоков индивидуального наведения, которые обладают возможностью маневра по курсу и высоте. Дальность стрельбы Р-30 существенно превышает 8 тыс. км.

Атомный подводный крейсер «Красноярск» — вторая серийная подводная лодка проекта. Ее заложили в 2014 году, спустили на воду 30 июля 2021 года. Головную подлодку проекта 885М «Казань» передали ВМФ России 7 мая того же года. Субмарина вооружена крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр». Подводная скорость — 31 узел, надводная — 16. Численность экипажа — 90 человек. В автономном походе подлодка способна находиться до 100 суток.

Что сказал Шойгу во время совещания

Глава военного ведомства России отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.

«Совершенствование Военно-морского флота позволяет нам отстаивать геополитические интересы страны, соответствующим образом реагировать на новые вызовы и угрозы», — подчеркнул министр обороны.

Шойгу обратил внимание, что МО последовательно предпринимает шаги по модернизации и повышению боеготовности ВМФ РФ.

«Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов», — заявил глава Минобороны России.

Какой флот получит новые корабли

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, в первую очередь корветы и надводные корабли получат группировки Черноморского и Балтийского флотов.

«Надводный флот, предполагаю, получит корветы и корабли сопровождения для усиления, прежде всего, группировок Балтийского и Черноморского флотов. Черноморский флот — по понятным причинам, а Балтийский — на фоне угроз от ВМС стран НАТО, мы должны повысить его боеспособность», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Также он отметил, что сейчас идет модернизация ВМФ России, поэтому скоро на вооружение поступят подводные лодки вооруженные перспективными крылатыми ракетами с ядерной боевой частью.

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