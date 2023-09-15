Военэксперт рассказал, какие корабли получит ВМФ России до конца года Военэксперт Матвийчук заявил о возможной передаче ВМФ новых корветов

Фото: Николай Протопопов/РИА Новости

Корабль проекта 22350

Военно-морской флот России должен стать океанским флотом, поэтому он может получить новые корветы и корабли сопровождения, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, этими кораблями будут усилены группировки Балтийского и Черноморского флотов. Такая необходимость возникла из-за угрозы со стороны военно-морских сил стран НАТО.

Надводный флот, предполагаю, получит корветы и корабли сопровождения для усиления, прежде всего, группировок Балтийского и Черноморского флотов. Черноморский флот — по понятным причинам, а Балтийский — на фоне угроз от ВМС стран НАТО, мы должны повысить его боеспособность, — отметил Матвийчук.

Специалист также отметил, что модернизация ВМФ России продолжается. По ее итогам российский флот должен приступить к дальним походам, обеспечивая безопасность страны в дальней морской зоне. Последними проектами, получившими перспективные крылатые ракеты, стали проекты подводных лодок. При этом эксперт отмечает, что некоторые подлодки вооружены крылатыми ракетами с ядерной боевой частью.

Как сообщалось ранее, Тихоокеанский флот России пополнился новейшим боевым кораблем — корветом «Резкий» проекта 20380. Торжественная церемония приема корвета в корабельный состав прошла во Владивостоке. Отмечается, что корабль произведен на Амурском судостроительном заводе.