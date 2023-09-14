Тихоокеанский флот пополнился новейшим боевым кораблем Новейший корвет «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Приморский край. Владивосток. Корвет «Резкий»

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония приема в корабельный состав ВМФ России новейшего корвета «Резкий» проекта 20380, который был произведен на Амурском судостроительном заводе, передает ТАСС. Корабль включили в состав Тихоокеанского флота по итогам подписания акта о приеме корвета от промышленности и поднятия Андреевского флага по приказу Главкома ВМФ Николая Евменова.

Сегодня знаменательный праздник для всего военно-морского флота и, конечно же, для Тихоокеанского флота — мы принимаем четвертый корпус, построенный на Амурском судостроительном заводе, <...> это корвет «Резкий», — сказал Евменов в ходе церемонии.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления в Санкт-Петербурге на главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ заявил, что Россия последовательно наращивает мощь своего военно-морского флота, который за 2023 год пополнится на три десятка кораблей разных классов.

До этого начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов заявил, что в России утвердили концепцию развития морской авиации. По его словам, в ней будет уделено много внимания Арктике, а ее реализация начнется в ближайшее время.