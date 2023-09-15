Шойгу заявил о разработке беспилотных подлодок для ВМФ

Фото: t.me/mod_russia

Сергей Шойгу (в центре)

Проекты подлодок и беспилотных подводных аппаратов разрабатываются для ВМФ России, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе совещания в штабе Тихоокеанского флота министр обороны также рассказал о проектировании роботизированных систем для флота, передает РИА Новости.

Сегодня мы активно работаем над проектами многоцелевых атомных подводных лодок, роботизированных систем, беспилотных подводных аппаратов, — заявил Шойгу.

Министр обороны находится с рабочей поездкой в Приморье, ранее он проверил выполнение гособоронзаказа на заводе «Звезда» в Большом Камне, специализирующемся на ремонте и модернизации атомных подводных лодок, а также на заводе «Прогресс» в Арсеньеве, который выпускает ударно-разведывательные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». На вертолетном заводе Шойгу доложили об оснащении модифицированной версии Ка-52М новыми системами РЛС и прицельным комплексом, министр призвал специалистов предприятия продолжать совершенствовать боевую машину.

Ранее Шойгу заявил, что у России нет иных вариантов в СВО, кроме победы на Украине. По его словам, российские войска держат активную оборону, основная задача в том, чтобы выбить технику ВСУ.