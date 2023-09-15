Шойгу призвал улучшить боевой потенциал вертолетов Ка-52М

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал руководство предприятия «Прогресс» улучшить боевые возможности вертолета Ка-52, сообщает РИА Новости. В ходе своего визита на вертолетный завод глава оборонного ведомства также указал специалистам на важность улучшения защищенности летчиков.

В пятницу, 15 сентября, Сергей Шойгу посещает оборонные предприятия Приморского края. Одним из пунктов его поездки стал завод «Прогресс», который занимается выпуском боевых вертолетов Ка-52. Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа и ознакомился с рабочим процессом в цехах механической обработки, агрегатной и окончательной сборки. Директор предприятия доложил Шойгу об оснащении вертолетов Ка-52М новыми системами РЛС и прицельным комплексом. В свою очередь Шойгу призвал специалистов и дальше модернизировать вертолет.

Ранее Сергей Шойгу посетил приморский завод «Звезда», специализирующийся на ремонте, модернизации и переоборудовании атомных подводных лодок. Глава оборонного ведомства проверил ход строительства плавучего докового комплекса и выполнения других гособоронзаказов. Особое внимание он обратил на соблюдение графика выполнения работ.