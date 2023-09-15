Шойгу посетил с проверкой завод «Звезда» в Приморском крае

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Приморский край для проверки выполнения государственного оборонного заказа на заводе «Звезда», сообщает пресс-служба ведомства. В частности, министр проверил ход строительства плавучего докового комплекса и модернизации атомных подводных лодок. Руководство предприятия, специализирующегося на ремонте и переоборудовании подводных ракетоносцев, доложило ему о проведенных работах.

Сергей Шойгу потребовал максимально использовать производственные мощности «Звезды», чтобы закончить ремонт и модернизацию подводных лодок, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Генеральный директор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Александр Потапов ранее заявил, что предприятие намерено возобновить производство танков Т-80. Он подчеркнул, что эти бронемашины активно используются российскими войсками в зоне проведения специальной военной операции и демонстрируют высокую эффективность. По мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, многое в танке можно оставить в прежнем виде, за исключением средств защиты. Они позволят уберечь танк от попадания украинских ракет и беспилотников.