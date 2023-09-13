Шойгу ответил на вопрос о победе России в СВО Шойгу: у России нет других вариантов, кроме победы на Украине

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

У РФ нет других вариантов, кроме как победить на Украине, заявил министр обороны страны Сергей Шойгу в эфире телеканала «России 1». По его словам, ВС РФ в зоне СВО сейчас держат активную оборону. Основная задача на данный момент — выбить технику противника, подчеркнул Шойгу.

У России нет других вариантов, как победить на Украине. Российские войска в зоне СВО держат активную оборону. Основная задача — выбить технику противника, — сказал министр.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее выразил уверенность в победе РФ в ходе спецоперации.

Военкор Андрей Руденко заявил, что переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года. По его словам, после этого в 2024 году будет уничтожен правящий режим в Киеве. Таким образом военкор прокомментировал высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что конфликт не будет продолжительным.

В начале сентября Буданов заявил, что военный конфликт необходимо перенести на территорию России. По его мнению, «чем шире будут операции, тем лучше». Таким образом, Буданов фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался подобного развития событий.