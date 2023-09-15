Сладков рассказал о разных целях Запада и России на Украине Сладков: у России и Запада разные цели на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военкор Александр Сладков в Telegram отметил, что в конфликте на Украине у России и Запада разные цели. По его словам, главные мотивы Запада — это деньги, а Россия нужна западным странам лишь как придаток. Основной целью РФ является свобода, подчеркнул он.

У нас главный мотив — свобода. Свобода в развитии, в том числе отношений за рубежом, свобода торговли, наш флаг на международных соревнованиях, свобода передвижения за границей без конфискации личных машин и телефонов, свобода вероисповедания и нашей религии, свобода быть русским, российским. Это мешает Западу «делать с нами бизнес», как с пигмеями. А вот какая цель Украины — тут я затрудняюсь ответить, — написал он.

Министр обороны страны Сергей Шойгу до этого заявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить на Украине. По его словам, ВС РФ в зоне СВО сейчас держат активную оборону. Основная задача на данный момент — выбить технику противника, подчеркнул Шойгу.

Военкор Андрей Руденко заявил, что переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года. По его словам, после этого в 2024 году будет уничтожен правящий режим в Киеве. Таким образом военкор прокомментировал высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что конфликт не будет продолжительным.

В начале сентября Буданов заявил, что военный конфликт необходимо перенести на территорию России. По его мнению, «чем шире будут операции, тем лучше». Таким образом, Буданов фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался подобного развития событий.