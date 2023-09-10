Военкор Руденко предположил, когда наступит переломный момент в СВО Руденко: переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года

Фото: МО РФ

Переломный момент в СВО должен наступить до конца 2023 года, сообщил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, после этого в 2024 году будет уничтожен правящий режим в Киеве. Таким образом военкор прокомментировал высказывание главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что конфликт не станет продолжительным.

Вот и я говорю «до конца года должен быть переломный момент, а уже в следующем году полностью уничтожен нацистский режим в Украине», — написал Руденко.

Также Буданов заявил, что украинские силы продолжат наступление зимой. Он отметил, что ВСУ будут действовать несмотря на холод, сырость и грязь, в которых сложнее вести бои.

Он уточнил, что украинские силы ведут контрнаступление на нескольких направлениях. Глава украинской разведки признал, что прогресс операции более медленный, чем он ожидал, и назвал обстановку на фронте сложной. Сложности для ВСУ, по его словам, создают минные поля и дроны-камикадзе.

В начале сентября Буданов заявил, что военный конфликт необходимо перенести на территорию России. По его мнению, «чем шире будут операции, тем лучше». Таким образом, Буданов фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался подобного развития событий.