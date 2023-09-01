На Украине призвали перенести конфликт на территорию России Буданов: конфликт должен перейти на территорию России

Фото: МО Украины

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что конфликт необходимо перенести на территорию России. Таким образом, в интервью телеканалу «1+1» он фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался такого развития событий.

Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть. Чем шире будут операции, тем лучше, — сказал Буданов.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ряд стран-союзников Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму. Он добавил, что количество БПЛА, атакующих территорию России, будет увеличиваться.

До этого Буданов пообещал новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».

Зеленский в своем недавнем видеообращении в Telegram заявил, что он выслушал «отдельный подробный доклад начальника Главного разведывательного управления Буданова», и пригрозил, что россияне почувствуют последствия работы ВСУ. Он рассказал о докладе военных и пообещал, что ВС РФ обязательно ощутят результаты действий Киева.