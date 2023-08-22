Буданов пообещал новые теракты в Крыму

Фото: president.gov.ua

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины 24 августа.

В принципе, вы и так все это видите и на днях еще увидите, — заявил Буданов.

Ранее появилась информация о том, что Буданов назвал пожар на складе боеприпасов в Крыму результатом операции ГУР и ВСУ. Он отмечал, что данные о дислокации склада ВСУ передавали местные жители.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причины пожара на полигоне в Кировском районе установят следственные органы, а его последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Он призвал крымчан соблюдать спокойствие. Из зоны, прилегающей к полигону, власти решили эвакуировать более двух тысяч человек. Эвакуация проводилась из поселений Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное, расположенных неподалеку от полигона.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении в Telegram заявил, что он выслушал «отдельный подробный доклад начальника Главного разведывательного управления Буданова», и пригрозил, что россияне почувствуют последствия работы ВСУ. Он рассказал о докладе военных и пообещал, что ВС РФ обязательно ощутят результаты действий Киева.