«Чтобы поцеловать мне задницу»: Трамп рассказал о звонках Тима Кука Трамп заявил о большем успехе Apple при Тиме Куке

Компания Apple достигла большего успеха под руководством Тима Кука, чем могла бы при Стиве Джобсе, заявил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Он также рассказал о личных контактах с главой компании.

Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но, если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима, — написал Трамп.

В начале первого президентского срока Трамп получил звонок от главы Apple с просьбой помочь в решении сложной проблемы. В дальнейшем, по его словам, подобные обращения повторялись.

Я был очень впечатлен тем, что глава Apple звонит, чтобы «поцеловать мне задницу», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Кук покинет пост гендиректора Apple с 1 сентября 2026 года. Новым CEO компании станет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, отвечавший за разработку iPhone, iPad и Mac. Кук руководил Apple с 24 августа 2011 года, придя на смену ушедшему из жизни Стиву Джобсу.