«Чтобы поцеловать мне задницу»: Трамп рассказал о звонках Тима Кука

Трамп заявил о большем успехе Apple при Тиме Куке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Graeme Sloan/Pool/Global Look Press
Компания Apple достигла большего успеха под руководством Тима Кука, чем могла бы при Стиве Джобсе, заявил в соцсетях президент США Дональд Трамп. Он также рассказал о личных контактах с главой компании.

Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но, если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима, — написал Трамп.

В начале первого президентского срока Трамп получил звонок от главы Apple с просьбой помочь в решении сложной проблемы. В дальнейшем, по его словам, подобные обращения повторялись.

Я был очень впечатлен тем, что глава Apple звонит, чтобы «поцеловать мне задницу», — отметил глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что Кук покинет пост гендиректора Apple с 1 сентября 2026 года. Новым CEO компании станет Джон Тернус — главный инженер по аппаратному обеспечению, отвечавший за разработку iPhone, iPad и Mac. Кук руководил Apple с 24 августа 2011 года, придя на смену ушедшему из жизни Стиву Джобсу.

США
Дональд Трамп
Apple
Тим Кук
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

