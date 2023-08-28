Подоляк заявил, что Киев согласовал удары по Крыму с Западом

Фото: t.me/M_Podolyak

Михаил Подоляк

Ряд стран — союзниц Украины разрешил киевскому руководству отдавать приказы о нанесении ударов по Крыму, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Он также добавил, что количество беспилотных летательных аппаратов, бьющих по территории России, будет увеличиваться.

Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили — «нет-нет, давайте только без этого», — сказал Подоляк.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. По словам главы украинской разведки, новых ударов следует ожидать «на днях».

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ в Крыму. По его словам, украинские БПЛА сбили на севере и западе полуострова.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в районе мыса Херсонес было уничтожено несколько беспилотных летающих аппаратов. По его словам, дроны были сбиты над морем, на земле повреждений нет.