Зеленский заявил о подготовке новых атак на территорию России

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил новыми «серьезными» атаками по территории России. По его словам, жители РФ «почувствуют последствия нашей работы».

Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова, — сказал украинский лидер.

При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше. Этими словами он фактически признал ответственность за налет БПЛА на российскую столицу.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал остановить удары беспилотников по Москве. Он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на гражданские объекты.

Последний раз ВСУ ударили по Москве с помощью дронов ночью 1 августа. Высокопоставленный источник в системе противовоздушной обороны сообщил, что беспилотники прилетели с территории Украины. БПЛА попал в башню IQ-квартала в «Москва-Сити». В результате атаки никто не пострадал.