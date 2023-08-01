В ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву Зампредставителя генсека ООН Хак высказался против атак на гражданские объекты

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявил заместитель официального представителя генсекретаря ООН Фархан Хак, передает ТАСС. Он добавил, что в организации выступают против любых атак на гражданские объекты.

У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились, — сказал Хак.

Последний раз БПЛА атаковали Москву ночью 1 августа. Они прилетели с территории Украины, заявил высокопоставленный источник в системе ПВО. Такую же информацию подтвердил еще один собеседник в экстренных службах. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

Один из дронов попал в ту же башню «IQ-квартал», что и в воскресенье, 30 июля. Что известно о повторной атаке на «Москва-Сити», какие ведомства находятся в поврежденном здании и как БПЛА добрался до небоскреба — в материале NEWS.ru.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал России больше неопознанных дронов, краха и гражданских конфликтов. По его словам, боевые действия скоро окончательно переберутся на территорию РФ.