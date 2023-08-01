Атаки БПЛА на «Москва-Сити»: что там есть, почему дроны бьют в одну башню Рассказываем о комплексе высотных зданий и выясняем, почему дрон опять взорвался у небоскреба

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Ночью 1 августа украинские беспилотники снова атаковали деловой квартал «Москва-Сити». Один из дронов попал в ту же башню «IQ-квартала», что и в воскресенье 30 июля. Что известно об повторной атаке на «Москва-Сити», какие ведомства находятся в поврежденном здании и как БПЛА добрался до небоскреба — в материале NEWS.ru.

Что известно об атаке БПЛА на «Москва-Сити» 1 августа

Первые сообщения о пролетающих в небе дронах появились 1 августа около четырех утра от жителей подмосковных городов Одинцово и Наро-Фоминск. Звуки взрывов очевидцы слышали примерно за час до этих сообщений. Тогда же Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал о работе средств противовоздушной обороны под Москвой.

Повторную атаку дронов подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», — сообщил он.

Собянин добавил, что в здании поврежден фасад на уровне 21 этажа. Повреждено остекление на площади 150 квадратных метров.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Минобороны России также подтвердило попытку атаки столицы. В ведомстве уточнили, что всего до Москвы долетели три украинских БПЛА. Два из них удалось сбить силам ПВО, а третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Беспилотник, потеряв управление, взорвался на территории «Москва-Сити». В оборонном ведомстве удары назвали террористической атакой.

После происшествия к зданию прибыли полицейские и МЧС. Они осмотрели помещения и оценили нанесенный ущерб. По данным экстренных служб, несущие конструкции здания не были повреждены.

Какие повреждения получили башни «Москва-Сити» 30 июля

Предыдущая атака украинских беспилотников на «Москва-Сити» произошла утром 30 июля. БПЛА врезались в башни «IQ-квартал» и «Око-2». При этом пострадал охранник. В первом небоскребе повреждено 500 квадратных метров помещений, выбиты 53 стеклопакета.

Во второй башне площадь разрушения составила 450 квадратных метра, выбит 101 стеклопакет. Повреждения получили еще четыре здания, которые находятся рядом с деловым кварталом.

После сообщений о повторном взрыве в Москве аэропорт Внуково временно закрыли. Все вылеты были отменены, а пассажиры остались сидеть в салонах самолетов. Воздушные суда перенаправляли оттуда в другие столичные аэропорты. Позже Внуково возобновило работу.

По факту атаки беспилотников было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Обломки дронов отправили на экспертизу.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что говорят очевидцы о взрыве БПЛА в «Москва-Сити»

Очевидец очередного удара БПЛА в «Москве-Сити» Алексей призвал усилить защиту центра столицы. Он уверен, что россиян пытаются напугать с помощью атак дронов.

«Я не назвал бы такие прилеты новой реальностью, к которой нужно привыкать. Я думаю, что эти агрессивные действия призваны напугать Россию. Мне не страшно, я не пострадал и мои дела не ухудшились, но на развитии страны это может отразиться. Прилеты БПЛА — это вражеское нападение, и с ними нужно бороться. Защиту центра Москвы надо усилить», — заявил он.

По мнению Алексея, для этого нужно отправить на орбиту дополнительные спутники слежения.

По словам жительницы одного из домов рядом с «Москва-Сити», ночью она услышала громкий взрыв и сразу подбежала к окну, но дыма и гари не увидела.

Какие ведомства находятся атакованной башне «Москва-Сити»

В здании, куда повторно влетел БПЛА, находятся офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития. Информации о степени разрушения в офисах этих министерств пока не поступала. Известно, что Минэкономразвития и Минцифры перевели сотрудников на удаленный режим работы. «Специалисты оценивают ущерб и состояние инфраструктуры в поврежденном офисе Минэкономразвития на предмет безопасности нахождения там людей», — уточнили в ведомстве. В Минцифры объяснили перевод сотрудников на удаленку «необходимостью решить офисные проблемы».

В пострадавшей башне также расположены:

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России),

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация),

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт),

Федеральное казенное учреждение «Центр поддержки» (ФКУ «Центр поддержки»),

Центральное межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и другие государственные структуры.

Украинские СМИ предполагают, что целью ударов по «Москва-Сити» был офис Минпромторга. Его глава вице-премьер Денис Мантуров курирует военно-промышленный комплекс (ВПК) России.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Как дроны долетели до «Москва-Сити»

Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов считает, что беспилотники, атаковавшие Москву, были кустарного производства. Он не исключил, что дроны были изготовлены диверсантами на территории России, а управлялись с помощью радиомаячка. Установить его в башне «IQ-квартал» мог один из посетителей — в здании находятся банки, кофейни и другие учреждения сферы услуг, куда может попасть любой человек, пояснил он. Такие маячки активируются по определенной команде с мобильного телефона, и дроны летят в здание и поражают его.

«Если для управления дроном применяется GPS, то глушение сигнала будет эффективно. А в тех, что атакуют „Москва-Сити“, вероятнее всего, стоят радиомаячки. Получается, дрон сначала летит по инерциальным системам, а потом следует точно по сигналу радиомаячка. В таком случает глушить сигнал GPS в Москве не имеет никакого смысла», — рассказал NEWS.ru Юрий Кнутов.

Кроме того, заметить беспилотники в этом районе Москвы достаточно сложно, отмечает эксперт. Деловой квартал находится рядом с Третьим транспортным кольцом, а рядом проходит железная дорога. По словам Юрия Кнутова, контактный провод, который предназначен для снабжения поездов электричеством, создает на радарах определенные «засветки» — места, в которых радиолокационные станции не могут увидеть летательный объект. Это усложняет обнаружение беспилотников.

Близость железной дороги к небоскребам дает диверсантам еще одно преимущество: железнодорожное полотно сильно упрощает навигацию. Дрон мог лететь к башням прямо над ним, считает он.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Почему атаковали именно эту башню

По словам Юрия Кнутова, повторная атака на башню «IQ-квартал», вероятнее всего, обусловлена тем, что там остался работающий радиомаячок, который продолжал действовать после первого налета беспилотников.

Эксперт допустил, что причиной атаки именно этого здания является нахождение в нем офисов сразу нескольких государственных структур. Диверсанты, возможно, хотели уничтожить документы или просто показать, что они могут атаковать не только жилые дома, но и министерства, считает Кнутов.

«Но главное для атакующих — создать панику. Министр обороны Украины Алексей Резников так прямо и писал, что победить Россию они не могут, зато могут обострить обстановку внутри страны, довести ее до предела. Тогда эти настроения передадутся на фронт, и российские войска будут деморализованы. Именно этим они и занимаются», — предположил эксперт.

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