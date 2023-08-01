Сотрудник «Москва-Сити» призвал москвичей не прятаться от БПЛА

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Москвичам не следует бояться новых атак на комплекс «Москва-Сити», заявил NEWS.ru очевидец утренней атаки беспилотников, работник парковки по имени Михаил. По его словам, прятаться от беспилотников не надо, и вместо этого следует продолжать делать свою работу. Он также добавил, что следит за ситуацией с 2014 года, являясь жителем Белгородской области, и о какой-то новой реальности в связи с атаками говорить не следует.

Вряд ли что-то еще произойдет. А то, что распускают слухи, что надо бояться, надо где-то прятаться, это все туфта, — заявил мужчина.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.