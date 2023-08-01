Минобороны подтвердило атаку беспилотников на Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В атаке на Москву участвовали три украинских БПЛА, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Как уточнили в оборонном ведомстве, два из них удалось сбить, а третий был подавлен средствами РЭБ.

Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области. Два украинских БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», — заявили в Минобороны.

Из-за атаки беспилотников на «Москва-Сити» закрыли аэропорт Внуково. Все вылеты отменены, пассажиры остались сидеть в самолетах. Воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.

Напомним, предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.