Аэропорт Внуково закрыли после атаки БПЛА на «Москва-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Внуково закрыли из-за атаки беспилотников на «Москва-Сити», сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Все вылеты отменены, пассажиры остались сидеть в самолетах.

Вылеты отменены, пассажиры сидят в самолетах: «Пилот сказал, что аэропорт закрыт, ждем открытия», — заявили очевидцы.

Информацию о закрытии аэропорта передает также ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Собеседник агентства отметил, что Внуково временно закрыли на прилет и вылет, воздушные суда перенаправляются в другие аэропорты.

В частности, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 04:00, перенаправили в Домодедово.

Ранее атаку БПЛА на Москву подтвердил мэр города Сергей Собянин. По его словам, ПВО удалось сбить несколько беспилотников на подлете к столице, но один дрон потерял управление и попал в башню в «Москва-Сити».

Напомним, предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.