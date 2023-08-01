Собянин подтвердил новую атаку БПЛА на Москву Собянин: несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

ПВО удалось сбить несколько беспилотников на подлете к Москве, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, одному БПЛА все-таки удалось долететь до башни в «Москва-Сити».

Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв. м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия, — заявил Собянин.

Сотрудники экстренных службы уже начали стягиваться к башням «Москва-Сити» в столице после информации об атаках беспилотников. В настоящее время у зданий находятся автомобили полиции и МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.