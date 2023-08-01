Экстренные службы прибыли к башням Москва-Сити после атаки БПЛА

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что сотрудники экстренных службы начали стягиваться к башням Москва-Сити в столице после информации об атаках беспилотников. В настоящее время у зданий находятся автомобили полиции и МЧС.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. По словам очевидцев, минимум один беспилотник влетел в окно одной из башен.

Жители подмосковных городов Одинцово и Наро-Фоминска ранее сообщили о звуках взрывов, которые произошло около 03:00 часов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.