«112»: очевидцы сообщают о новом попадании БПЛА по «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Очевидцы сообщают об очередной атаке беспилотников на «Москва-Сити», пишет Telegram-канал «112». Минимум один дрон влетел в окно одной из башен. Минобороны пока информацию не подтверждало.

Информации о пострадавших и возможных разрушениях пока нет.

Напомним, предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате взрыва БПЛА в «Москва-Сити» в офисе Министерства цифрового развития было повреждено 500 квадратных метров. Во втором здании площадь разрушений составила 450 квадратных метров, взрывной волной повреждены еще четыре здания рядом. По факту произошедшего следственные органы России возбудили уголовное дело.