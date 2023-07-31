Стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва БПЛА «Осторожно, Москва»: разрушения в «Москве-Сити» после атаки БПЛА составили 1000 кв. м

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В результате взрыва БПЛА в «Москва-Сити» в офисе Министерства цифрового развития повреждено 500 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Во втором здании площадь разрушений составила 450 квадратных метров, взрывной волной повреждены еще четыре здания рядом.

Отмечается, что объемы разрушений в «Москва-Сити» после атаки беспилотников в общей сложности составили 1000 квадратных метров. В офисе Минцифры взрывом разрушено 53 стеклопакета, во втором здании поврежден 101 стеклопакет на фасаде на семи этажах.

Кроме того, взрывом выбило 22 окна в башне «Федерация», три окна апартаментов, были повреждены вход в башню «Евразия» и фасад башни «Око».

Ранее Минобороны РФ заявило об отражении попытки атaки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовcком округе Подмосковья, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории дeлового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнеc-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.