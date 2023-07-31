Уголовное дело возбудили после атаки беспилотников на Московский регион ТАСС: следователи возбудили уголовное дело после атаки дронов на московский регион

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы России возбудили уголовное дело после атаки беспилотников в столичном регионе 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Он подчеркнул, что обломки дронов уже были отправлены на экспертизу.

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников 30 июля. В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению, — отметил собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России заявило об отражении попытки атаки Киева по Москве тремя дронами ВСУ. По данным ведомства, один украинский БПЛА был сбит средствами противовоздушной обороны в Одинцовском округе Московской области, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, впоследствии потеряли управление и упали на территории делового комплекса «Москва-Сити». Первый БПЛА упал на башню IQ-квартала в 03:20. В 04:10 появилась информация о втором взрыве в бизнес-центре «Око-2». Людей из башни IQ-квартала эвакуировали. Сообщалось об одном пострадавшем.