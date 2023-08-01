Минэк перевел сотрудников на удаленку после атаки дрона в «Москва-Сити»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Руководство Минэкономразвития перевело сотрудников на удаленный режим работы после атаки беспилотника на офис ведомства в «Москва-Сити», рассказала РБК советник главы министерства Дарья Левченко. Она уточнила, что все важные совещания проходят в формате онлайн-конференции.

Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме ВКС, — рассказала Левченко.

По ее словам, сейчас специалисты оценивают ущерб и состояние инфраструктуры в поврежденном офисе Минэкономразвития на предмет безопасности нахождения там людей.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.