В Москве оценили повреждения башни «IQ-квартала» после попадания БПЛА Попадание беспилотника не повредило несущие конструкции башни «Москва-сити»

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Несущие конструкции башни «IQ-квартал» в «Москва-Сити» в результате попадания беспилотника не повреждены, сообщили ТАСС в экстренных службах. Там также отметили, что разрушения инфраструктуры и повреждений на земле после падения обломков беспилотника не зафиксировано.

На месте работают специалисты, которые в том числе оценивают причиненный ущерб. Установлено, что в результате попадания БПЛА несущие конструкции не повреждены, — сказал собеседник агентства.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.

Представитель МИД Мария Захарова заметила, что Украина продолжает раскрываться миру как террористическая ячейка. Она также назвала атаку БПЛА на Москву конвульсией киевского режима.