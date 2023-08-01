Захарова отреагировала на атаку украинских БПЛА на «Москва-Сити» Захарова: Киевский режим продолжает раскрываться миру как террористическая ячейка

Украина продолжает раскрываться миру как террористическая ячейка, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live». Она также назвала атаку конвульсией киевского режима.

Утро омрачено очередной конвульсией киевского режима, который продолжает раскрываться мировому сообществу как террористическая ячейка, — сказала она.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.

Предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово.