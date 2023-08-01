«Нас хотят запугать»: очевидец об атаке БПЛА Очевидец призвал усилить безопасность в центре Москвы

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Очевидец очередного удара БПЛА в «Москве-Сити» Алексей в разговоре с NEWS.ru призвал усилить защиту центра столицы. По его мнению, такие прилеты призваны прежде всего напугать Россию.

Я не назвал бы такие прилеты новой реальностью, к которой нужно привыкать. Я думаю, что такие агрессивные действия призваны напугать Россию. Мне не страшно, я не пострадал и мои дела не ухудшились, но на развитии страны это может отразиться. Прилеты БПЛА — это вражеское нападение, и с ними нужно бороться. Защиту центра Москвы надо усилить, — заявил он.

По мнению Алексея, для защиты Москвы нужно отправить на орбиту дополнительные спутники, чтобы они следили за тем, чтобы «такого» не повторялось.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очeредную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нeйтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекcа «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в cвязи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.