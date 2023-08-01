Стало известно, откуда прилетели атаковавшие «Москва-Сити» БПЛА ТАСС: атаковавшие «Москва-Сити» БПЛА прилетели с Украины

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Атаковавшие 1 августа «Москва-Сити» БПЛА прилетели с территории Украины, заявил ТАСС высокопоставленный источник в системе ПВО. В агентстве отметили, что такую же информацию подтвердил еще один собеседник в экстренных службах. В Минобороны России данные сведения не комментировали.

Беспилотники, пытавшиеся атаковать Москву и Подмосковье в ночь на 1 августа, прилетели с территории Украины, — сообщил источник.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

До этого, 30 июля, деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что угроза атак Москвы дронами очевидна. По его словам, власти принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторения ударов.