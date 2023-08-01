Песков: угроза дронов для Москвы очевидна

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Угроза атак Москвы дронами очевидна, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти принимают все необходимые меры, чтобы избежать повторения ударов. За последние три дня БПЛА дважды попали в бизнес-центр «Москва-Сити».

Действительно, угроза существует, она очевидна. И меры принимаются, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что комментировать ситуацию с экспертной точки зрения могут и должны только военные.

В ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.

Предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники попали в деловой центр «Москва-Сити», а один сбили в подмосковном Одинцово.