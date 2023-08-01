Как на Западе прокомментировали очередную атаку ВСУ на «Москва-Сити»

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В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 1 августа была пресечена попытка атаки ВСУ беспилотными летательными аппаратами по различным объектам в Москве и Московской области. Как отреагировали западные СМИ и российские эксперты на очередную атаку столицы?

«Киев предпринял атаку беспилотниками на объекты в Москве и Подмосковье. Два из них уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах, еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории "Москвы-Сити"», заявили в Минобороны России.

Как на Западе отреагировали на ночную атаку ВСУ

Британский телевизионный новостной канал Sky News выпустил сюжет, где обсуждались новые удары по Москве. Журналисты назвали случившееся ночью «тактикой президента Украины Владимира Зеленского против лидера России Владимира Путина».

Экс-маршал британских ВВС Шон Белл заявил, что Киев никогда не заявляет о своей причастности к атакам по российской территории.

«Если вы посмотрите на планирование, оборудование, все остальное, что для этого потребуется, почти наверняка это Украина. Я думаю, что это интересное совпадение -- удар по одному и тому же зданию, но, может быть, это просто маленькое совпадение», — заявил Шон Белл в прямом эфире Sky News.

В эфире CNN координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки якобы «не поощряют и не способствуют» атакам по российской территории. По его словам, в Вашингтоне больше обеспокоены тем, чтобы поставить Киеву все необходимое вооружение для контрнаступления.

Мнение российских экспертов об атаке ВСУ на Москву

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев считает, что российским военным необходимо нанести удар по символам украинской столицы.

«Понятно, что эти удары не несут никакого военного толка, участившиеся атаки носят исключительно информационный характер. Враг воюет с нашими символами. Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель — московские небоскребы. "Москва-Сити“ — символ новой столицы, успешной России, строящейся уже в XXI веке», — заявил Гурулев в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

По мнению военного эксперта и полковника в отставке Юрия Кнутова, станции радиэлектронной борьбы в российской столице хорошо справляются со своей работой, но некоторые украинские БПЛА все равно иногда оказываются в центре Москвы.

«Это, по-видимому, связано с тем, что кроме GPS применяется другая система наведения. У меня есть ощущение, что используются радиомаячки. То есть работают диверсанты, которые их устанавливают, включают и по ним беспилотники наводятся. То есть не используются системы GPS, поэтому воздействие GPS на них нулевое», — заявил эксперт.

Как на атаку ВСУ отреагировали российские власти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО.

«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» сравнила методы ВСУ с терактами 11 сентября в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответные «меры принимаются».

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