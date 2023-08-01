Взрыв беспилотника в подмосковном Одинцово попал на видео

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Летевший в сторону «Москва-Сити» беспилотник засняли на видео в подмосковном Одинцово, кадрами поделился Telegram-канал «Типичное Одинцово». По словам очевидцев, БПЛА был виден из окон домов в поселках Новоивановское и Заречье. Также на видео попал момент предположительного взрыва дрона.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.