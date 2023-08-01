«Надо усиливать ПВО»: работница «Москва-Сити» об атаке БПЛА Работница «Москва-Сити» заявила о необходимости усиливать ПВО на фоне атак беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопрос усиления противовоздушной обороны становится все более актуальным на фоне атак украинских беспилотников в России, сообщила в комментарии NEWS.ru работница «Москва-Сити» Оксана. По ее словам, хотя военные делают все от них зависящее, важно понимать, что интенсивность налетов может возрасти.

Думаю, все будет хорошо, но надо усилить, все усилить, — сказала Оксана.

Она также отметила, что в сложившейся ситуации гражданам следует проявить бдительность, отказавшись от передвижения по городу без необходимости. Сама женщина призналась, что теперь боится летать на самолетах, опасаясь терактов.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили очередную атаку украинских беспилотников в Москве и области. По данным ведомства, два аппарата военные сбили средствами ПВО. Еще один нейтрализовали при помощи комплекса радиоэлектронной борьбы. Без управления аппарат сбился с курса и потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».

30 июля деловой центр также попал под удар БПЛА. Тогда в результате происшествия повреждения получили фасады на двух офисных башнях. Как выяснилось, пострадал и офис Минэкономразвития, в связи с чем сотрудников ведомства перевели на удаленный режим работы. Сейчас специалисты оценивают ущерб и состояние инфраструктуры в поврежденном офисе на предмет безопасности нахождения там людей.