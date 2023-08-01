Слуцкий рассказал, кто запускает беспилотники в России по наводке ВСУ Слуцкий: ударные дроны в России запускают члены украинской агентурной сети

Фото: МО Украины

Ответственность за удары беспилотников по гражданской инфраструктуре в России несет Киев, однако запускают аппараты члены украинской агентурной сети непосредственно с территории РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он призвал правоохранительные органы учитывать этот фактор в своей работе.

Очередная попытка атаковать мирные объекты на территории России — это террористический акт, показывающий патологическую ярость киевской хунты, чье «контрнаступление» захлебнулось. Очевидно, что беспилотные аппараты запускает агентурная сеть, действующая на нашей территории. Органам правопорядка необходимо усилить контроль, — написал депутат.

Он также отметил, что в сложившейся обстановке ждет ответных мер со стороны Министерства обороны России. По словам Слуцкого, военным пора «накрыть шквалом огня» центры принятия решений на Украине.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 1 августа российские военные перехватили над Москвой три украинских БПЛА. Два аппарата были уничтожены средствами противовоздушной обороны, еще один нейтрализовали комплексом РЭБ. Дрон потерпел крушение на территории комплекса «Москва-Сити».