Военный эксперт предположил, как БПЛА могли наводиться на «Москву-Сити» Эксперт Кнутов допустил, что атаковавшие «Москва-сити» дроны навели с помощью радиомаячка

Фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

Беспилотники, которые дважды атаковали башню «IQ-квартал» в «Москва-сити», вероятнее всего, наводились с помощью радиомаячка. Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт, полковник в отставке, директор музея ПВО Юрий Кнутов. По его словам, устройство мог установить в здании один из посетителей, связанный с украинской диверсионной группой. В башне, помимо помещений Минцифры, Миинпромторга и Минэкономразвития, находятся офисы нескольких российских банков, кофейни и другие предприятия сферы услуг, в которые доступ людей не ограничен.

На мой взгляд, дроны наводили с помощью маячка. Если в этом здании были посетители, они могли установить устройство. Эти маячки активируются по определенной команде с телефона, и дроны летят в здание и поражают его, — рассказал NEWS.RU Юрий Кнутов.

Кроме того, по его словам, если бы дронами управляли с помощью GPS, то они бы не смогли долететь до небоскреба: в Москве работают системы, заглушающие сигнал. Юрий Кнутов добавил, что беспилотники смогли долететь до делового центра еще и из-за специфического расположения небоскребов: рядом находятся Третье транспортное кольцо и железная дорога. Во-первых, железнодорожное полотно — это «навигатор» для дрона. По нему можно легко ориентироваться.

Во-вторых, контактный провод, который предназначен для снабжения поездов электричеством, создает на радарах определенные «засветки» — места, в которых радиолокационные станции не могут увидеть летательный объект. Это тоже мешает вовремя обнаружить беспилотники, — добавил военный эксперт.

По его словам, дроны, атаковавшие небоскреб, изготовлены кустарным способом. Диверсанты могли запустить их с территории России.

Напомним, в ночь на 1 августа беспилотник врезался в башню «IQ-квартал» в деловом квартале «Москва-сити». Это была повторная атака БПЛА. В результате налета никто не пострадал: обращений за медицинской помощью не поступало. По данным Минобороны, столицу атаковали украинские дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку. Он сообщил, что в здании поврежден фасад на уровне 21 этажа. Пострадало остекление на площади 150 квадратных метров. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что несущие конструкции небоскреба не повреждены. В Минобороны атаки беспилотников назвали террористической атакой.