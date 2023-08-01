Риелтор рассказал о влиянии атак БПЛА на рынок недвижимости в «Москва-Сити» Риелтор Барсуков: атаки на «Москва-Сити» не повлияли на рынок недвижимости делового центра

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал NEWS.ru, что атаки БПЛА по зданиям международного делового центра «Москва-Cити» не привели к резким изменениям на рынке недвижимости. Он предположил, что появление дронов приостановило часть сделок, «но в глобальную тенденцию не верится».

Не вижу такого, не наблюдаю. Там ничего страшного не происходит. Понятно, что, возможно, определенным образом спрос приостановится на время — посмотреть. Опять же, все восстанавливается, ущерба никакого не наносится. Может быть, кто в моменте хотел сделку заключить, он ее притормозил или отказался. Но чего-то резкого не будет, рынок недвижимости очень редко бывает резким, — добавил Барсуков.

А агентствах недвижимости Skyline и Nestory также подтвердили NEWS.ru, что атаки дронов не привели к падению цен на аренду или покупку недвижимости, в том числе жилой.

По одному рабочему дню судить сложно, но на первый взгляд — спрос остался на том же уровне, — рассказали в Skyline.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.