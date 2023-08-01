«Больше краха»: Подоляк пригрозил новыми ударами после атаки БПЛА на Москву Подоляк: Россию ждет больше неопознанных дронов и гражданских конфликтов

Фото: МО Украины

В скором времени на территории России будет еще больше неопознанных дронов, заявил в Twitter (X) советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он прокомментировал новое нападение беспилотников на Москву. По его мнению, дальнейшие события — это «объективный исторический процесс».

Москва стремительно привыкает к полноценной войне, которая, в свою очередь, скоро окончательно переберется на территорию «авторов войны» для сбора всех их долгов. Все, что будет происходить в России — объективный исторический процесс. Больше неопознанных дронов, больше краха, больше гражданских конфликтов, больше войны, — написал Подоляк.

Как сообщали ранее в Министерстве обороны, в ночь на 1 августа три беспилотных летательных аппарата ВСУ попытались атаковать объекты в Москве и Московской области. Два БПЛА удалось уничтожить в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья. Еще один беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, он потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин также подтвердил новую атаку беспилотников в Москве. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Из-за нападения в Москве на время был закрыт аэропорт Внуково, позднее он возобновил работу.