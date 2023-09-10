Буданов: Украина продолжит наступать в холоде и сырости

Фото: МО Украины

Украинские силы продолжат наступление зимой, заявил в интервью Reuters начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ будут действовать, несмотря на холод сырость и грязь, в которых сложнее бороться.

Контрнаступление будет продолжено. В холод, сырость и грязь бороться сложнее, — сказал Буданов.

Он уточнил, что украинские силы ведут контрнаступление на нескольких направлениях. Глава украинской разведки признал, что прогресс проводимой операции более медленный, чем он ожидал, и назвал обстановку на фронте сложной.

В начале сентября Буданов заявил, что военный конфликт необходимо перенести на территорию России. По его мнению, «чем шире будут операции, тем лучше», ведь в этом случае ВСУ могут добиться растягивания российских сил. Таким образом Буданов фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался подобного развития событий.

Сам украинский лидер недавно сказал, что конфликт постепенно замедляется, и Украина замечает это. По его словам, в этой связи тормозятся и усложняются все сопутствующие процессы — от введения санкций и выделения оружия до наступления.

Ранее экс-советник Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что наступление ВСУ потерпит «полное фиаско». По его словам, ВС РФ продвигаются на северо-востоке Украины, и в конечном итоге они окружат Харьков.