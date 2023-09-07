Песков переадресовал Минобороны России вопрос об «угнанном вертолете»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Министерству обороны РФ вопрос относительно предполагаемого угона вертолета на Украину. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, сам он не располагает сведениями, чтобы комментировать такую информацию.

Это все-таки больше прерогатива министерства обороны. Потому что не зная деталей, что-либо комментировать было бы неверно, — сказал Песков.

Информация об угнанном вертолете стала распространяться в сентябре, тогда как сам инцидент, по имеющимся данным, мог произойти еще в начале августа, когда машину перегнали в Харьковскую область с аэродрома в Курске. Министерство обороны России ситуацию не комментировало.

Песков также высказался о решении США поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном для танков M1 Abrams. Спикер Кремля назвал это плохой новостью, а также подчеркнул, что ответственность за этот шаг будет лежать на Вашингтоне.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук предполагал, что за счет применения снарядов с обедненным ураном Киев рассчитывает сделать непригодными для жизни территории вдоль линии боевого соприкосновения. По мнению аналитика, украинские власти просто осознали неспособность вернуть утраченные регионы.