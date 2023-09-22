Трюдо пообещал отправить ВСУ инструкторов для обучения пилотированию F-16

Фото: Sra Duncan C. Bevan/U.S Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

Истребитель F-16

Канада отправит на Украину своих инструкторов для обучения украинских военных пилотированию истребителей F-16, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он выступил перед парламентом, передает РИА Новости.

Мы отправим инструкторов для пилотов и для обслуживания, чтобы украинцы могли максимально использовать передаваемые истребители, — сказал Трюдо.

Ранее сообщалось, что Канада выделит Украине $482 млн в ближайшие годы и передаст танки Leopard 2 в рамках военной помощи. Власти этой страны также намерены ввести дополнительные санкции в отношении России.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что общая стоимость нового пакета американской помощи Украине состав $128 млн. Он добавил, что поставки еще на $197 млн пойдут из ранее выделенных пакетов.

При этом оперативно-тактические ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет помощи Украине, заявил ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, такое решение принял лично Джо Байден. При этом Салливан указал, что в новые поставки на Украину, о которых в ближайшее время должен объявить глава государства, войдут «значительные» средства ПВО и кассетные боеприпасы.