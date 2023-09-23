ВС РФ ликвидировали майора ВСУ под Артемовском Рожин: под Артемовском ликвидирован майор ВСУ Олег Гирчко.

Фото: МО РФ

ВС РФ ликвидировали майора ВСУ Олега Гирчко под Артемовском, сообщил в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его словам, военный командовал батареей 30-й отдельной мехбригады. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Под Артемовском ликвидирован майор ВСУ Олег Гирчко. Он занимал должность командира артиллерийской батареи 30-й отдельной мехбригады, — написал Рожин.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские военные ликвидировали одного из старших украинских офицеров в ходе боев в районе Артемовска. По его словам, речь идет о майоре ВСУ Алексее Шелудько. Военкор подчеркнул, что Шелудько занимал должность командира батальона в 47-й отдельной механизированной бригаде. По данным украинских СМИ, офицер попал под минометный обстрел в ходе выполнения разведывательной задачи. Его похоронили в населенном пункте Белая Церковь Киевской области.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в зоне СВО ликвидировали майора ВСУ Павла Тулайдана и украинского националиста Андрея Бабицкого. Он уточнил, что первый работал в учебном центре по подготовке разведчиков-диверсантов ГУР, а второй призывал убивать русских на Майдане.