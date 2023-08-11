Российские военные ликвидировали старшего офицера ВСУ в районе Артемовска

Фото: МО РФ

Военнослужащие армии России ликвидировали одного из старших украинских офицеров в ходе боев в районе Артемовска, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, речь идет о майоре ВСУ Алексее Шелудько. В Министерстве обороны России не прокомментировали данную информацию.

Военкор подчеркнул, что Шелудько занимал должность командира батальона в 47-й отдельной механизированной бригаде. По данным украинских СМИ, офицер попал под минометный обстрел в ходе выполнения разведывательной задачи, его похоронят в населенном пункте Белая Церковь Киевской области.

Эвакуационная группа Вооруженных сил Украины ранее бросила своих тяжелораненых товарищей умирать, рассказал заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным Охота. По его словам, это произошло на Запорожском направлении. Отмечается, что эвакуационная бронемашина забрала лишь тех солдат, кто успел до нее добежать.

Как сообщалось ранее, российские военнослужащие успешно поразили танк Leopard, переданный Украине западными партнерами. Танк был уничтожен точным ударом противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Кроме того, еще один немецкий танк был уничтожен бойцами воздушно-десантных войск с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».